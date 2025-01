Un vasto incendio è in corso a Trepuzzi, in provincia di Lecce, nei capannoni delle ex officine meccaniche Omfesa, attualmente occupati dal deposito della Fortunato Logistica, azienda di logistica, stoccaggio e distribuzione merci. Sul posto stanno operando sei squadre dei vigili del fuoco. L'incendio ha coinvolto l'intero deposito e tutta la merce all'interno.



