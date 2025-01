Fp Cgil, 'infermiere aggredite hanno paura di tornare al lavoro'

"Hanno paura di tornare a lavorare, hanno il timore di entrare in una stanza di notte o avvicinarsi a un paziente". E' quanto riferiscono il segretario generale della Fp Cgil di Taranto, Cosimo Sardelli, e la segretaria provinciale-settore Sanità, Cristina Fama, dopo l'aggressione ai danni di tre infermiere da parte di un paziente ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Moscati del capoluogo jonico.

"Questa cronaca - dice Sardelli - così come quella dei medici e di tutto il personale sanitario vessato e malmenato da parenti dei pazienti stessi, mette in evidenza un aspetto comune di gravi inadempienze relative all'organizzazione del lavoro". Il paziente che ha aggredito le infermiere, "malgrado l'intervento chirurgico fosse di competenza di quel reparto - fa rilevare Fama - probabilmente aveva bisogno di essere valutato a monte per i disturbi psichici che avrebbe potuto manifestare".

Dunque "quel paziente - aggiunge la segretaria del settore Sanità - avrebbe avuto diritto ad altro tipo di assistenza, altro tipo di valutazione preliminare e le lavoratrici avrebbero avuto il sacrosanto diritto di maggiore sicurezza".



