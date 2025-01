De Palma (Fiom), il Governo non può privatizzare l'ex Ilva

"Non conosciamo le offerte. Fino a ora siamo alle dichiarazioni fatte da Jindal ma dovremmo vedere anche quali sono le altre offerte presentate. Io penso che il Governo italiano e il Paese, non possano permettersi di privatizzare un'azienda strategica dal punto di vista del futuro perché vanno date garanzie sia dal punto di vista industriale sia ambientale. Non può lo Stato metterci soldi e poi dopo far governare gli altri". Lo ha detto il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma a margine della assemblea generale della Fiom Cgil di Bari, rispondendo ai cronisti sul futuro dell'ex Ilva di Taranto.

"Noi pensiamo che il tema vero sia la partecipazione dello stato in equity nel capitale dell'azienda - ha aggiunto -. Poi valuteremo quali saranno le offerte che verranno fatte" ma bisogna "partire da due pilastri fondamentali: la scelta ambientale e la scelta occupazionale. Abbiamo bisogno di garantire ai cittadini di Taranto ambiente e salute ma abbiamo bisogno di garantire ai lavoratori anche la certezza dell'occupazione". Per il segretario sarebbe "inaccettabile" la vendita-spezzatino del siderurgico "per una ragione puramente industriale: non si può produrre acciaio e poi dopo, nella parte di valorizzazione economica ovvero nella trasformazione, avere la cessione di stabilimenti che producono valore aggiunto". "Noi abbiamo bisogno di mantenere la produzione di acciaio e allo stesso tempo mettere a breakeven di equilibrio l'azienda - ha spiegato De Palma -. Quest'anno sono stati prodotti meno di due milioni e trecentomila tonnellate: è il minimo storico per l'ex Ilva. Noi dobbiamo invece rilanciare la produzione di acciaio ma ovviamente garantendo ambiente, salute, sicurezza e lavoro".





