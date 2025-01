De Luigi e Lodovini alle prese con una figlia che va via

Torna in sala con Medusa dal 23 gennaio la famiglia Rovelli con '10 Giorni con i Suoi' di Alessandro Genovesi, terza parte di un fortunato franchise iniziato nel 2019. Anche questa volta una commedia familiare con protagonisti Fabio De Lugi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia pronti a partire per una singolare vacanza in Puglia, dove si trasferirà la figlia maggiore Camilla (Angelica Elli) per iniziare l'università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Ora Carlo, da padre, non ce la fa proprio a lasciar andare la primogenita e soprattutto non si fida del ragazzo con cui sta Camilla.

Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano l'esuberante e molto meridionale famiglia Paradiso (interpretata da Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua con due figli), con la quale sono inevitabili equivoci e fraintendimenti.

"Questo film segna un momento di crescita per tutti noi - dice il regista -. Tutta questa saga è in qualche modo un esperimento sociale: siamo cresciuti nella realtà in parallelo ai personaggi della famiglia Rovelli. In questo nuovo film si affrontano tematiche diverse, complesse, sulla separazione dai figli che crescono e iniziano la loro vita "adulta", sulla coppia che affronta cambiamenti e nuovi movimenti".

Dice invece con ironia Fabio De Luigi, vero motore comico di questa commedia: "Faccio il ruolo dell'ottuso". Mentre sul fatto che una comicità non politicamente corretta come quella di Angelo Duro sia prima al box office sottolinea: "Non c'è una comicità buona e una cattiva, esistono solo degli sguardi che abbiamo sul mondo. Si raccontano le cose con il linguaggio che ti è più affine quindi non metterei assolutamente in contrapposizione i due modi di far ridere".



