Circoscritto l'incendio nella ditta di stoccaggio in Salento

E' stato circoscritto l'incendio divampato nel pomeriggio in una ditta di stoccaggio a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Si tratta della Fortunato Logistica srl, ubicata nei capannoni delle ex officine metalmeccaniche Omfesa.

Nei depositi c'erano arredi per il bagno e mobili in legno. Quando è divampato l'incendio nei capannoni c'erano 20 operai. Al momento non si registrano feriti. L'azienda si trova a ridosso della stazione ferroviaria di Trepuzzi.

L'area interessata dal rogo è di 6.500 metri quadri e l'intervento di sei squadre dei vigili del fuoco, due delle quali arrivate dal comando di Brindisi, ha permesso di contenere il fronte dell'incendio impedendo alle fiamme di avvolgere gli altri capannoni che si estendono su un'area grande più del doppio.

Escluso al momento dall'Arpa il pericolo di inquinamento ambientale legato alla presenza di amianto nei capannoni adiacenti, e realizzati in eternit, che non sarebbero stati ancora bonificati.



