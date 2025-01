Un 58enne è morto in un incidente stradale che si è verificato a Brindisi, nelle vicinanze della zona industriale. L'uomo si trovava a bordo di un furgone per alimenti che si è scontrato con una Alfa Giulietta. Nell'impatto è rimasto ferito un altro passeggero del furgone. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Brindisi per l'acquisizione dei rilievi utili ad accertare le cause dell'incidente.



