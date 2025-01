Apulia film commission, a Shanghai rassegna sul cinema italiano

Proiezioni, incontri con i registi, tavole rotonde e l'opportunità di scoprire sei film italiani d'autore. Sono gli obiettivi principali dell'accordo di collaborazione - il memorandum of understanding - sottoscritto dall'Istituto italiano di cultura di Shanghai, la Shanghai film distribution and exhibition association, la Fondazione Apulia film commission e l'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani. A inaugurare l'intesa sarà la rassegna "Cinema italiano: i registi emergenti", in programma dal 7 al 15 marzo all'Istituto italiano di cultura di Shanghai. Il focus sarà dedicato ad alcuni film degli ultimi anni: 'Palazzina Laf' di Michele Riondino (opera prima), 'Anywhere anytime' di Milad Tangshir (opera prima), 'C'è sempre domani' di Paola Cortellesi (opera prima), 'Familia' di Francesco Costabile (opera seconda), 'Gloria!' di Margherita Vicario (opera prima) e 'Troppo azzurro' di Filippo Barbagallo (opera prima).

L'accordo di collaborazione, spiega Apulia film commission in una nota, si basa su alcune linee guida: arricchire le proprie conoscenze attraverso storie e racconti di luoghi molto lontani, combattere pregiudizi e stereotipi, scoprire valori comuni in culture e società molto diverse dalla propria.

"Questo progetto - commenta la presidente, Anna Maria Tosto - si iscrive in quel dialogo interculturale che, come è stato ribadito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della recente visita di Stato nella Repubblica popolare cinese, è alla base di una sempre più profonda conoscenza reciproca, fondamentale per creare rapporti solidi e duraturi non soltanto tra gli Stati, ma anche e soprattutto tra i popoli". A questa prima rassegna pensata per il pubblico cinese, conclude, "seguirà nei prossimi mesi un'iniziativa che porterà in Puglia alcuni dei film più particolari del panorama cinematografico contemporaneo cinese".



