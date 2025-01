Calcio: Nicola, 'campionato complesso per la lotta salvezza'

"I cambi? Sono giocatori della rosa. Mi è piaciuto perché la rimonta è stata in parità numerica. Per il resto è stata la vittoria del gruppo: noi abbiamo bisogno di tutti. Marin, Deiola e Gaetano sono entrati insieme perchè avevamo bisogno di un'inerzia diversa. Gaetano? È stato bravo a mostrare quello che già sapevamo di lui. Ma anche in settimana lo avevamo visto così". Doppia vittoria per Davide Nicola, di squadra e personale: decisivi i cambi del tecnico nel successo con il Lecce. Balzo in classifica e sorpasso: "Vittoria importante contro un avversario molto organizzato. Nel primo tempo era una partita a scacchi. Potevamo segnare noi e hanno segnato loro. Nella ripresa abbiamo giocato con più velocità sfruttando l'ampiezza per poi andare tra le linee". Strada ancora da fare per la salvezza: "Ci sono diciassette partite, può accadere di tutto.

Ma tutti stanno facendo la loro parte. Quando vinci scali in avanti, ma basta perdere e sei giù. Credo che sia un campionato molto complesso per la lotta salvezza".



