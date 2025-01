Un furgone avvolto dalle fiamme è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi a ridosso della strada statale 100, in direzione Bari. A domare il rogo sono stati i vigili del fuoco che hanno impiegato un'ora per spegnerlo. Il mezzo era vuoto e senza autista. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire al proprietario e alle cause dell'incendio che ha danneggiato il furgone.



