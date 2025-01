Discariche abusive con carcasse auto trovate nel Foggiano

Numerose carcasse di mezzi abbandonati di dubbia provenienza sono stati ritrovati dalla polizia locale durante servizi di controllo nelle campagne di San Severo nel Foggiano che hanno consentito di individuare siti in cui venivano abbandonati rifiuti da vario genere.

L'ausilio delle foto trappole e il sorvolo dei droni in dotazione alla polizia locale - spiegano gli addetti in una nota - sono stati fondamentali per individuare i siti di abbandono delle stesse carcasse.

"Questo fenomeno rappresenta una vera e propria piaga - dichiarano la sindaca Lidya Colangelo e l'Assessore all'Ambiente Rosario di Scioscio - per il nostro territorio che arrecano danni significativi ai legittimi proprietari dei terreni, deturpano la bellezza dell'ambiente circostante e avvelenano nostre campagne. L'impegno costante della Polizia Locale, del comandante dirigente Ciro Sacco e di tutto il corpo garantisce azioni concrete di prevenzione e repressione che consentono un tangibile miglioramento della sicurezza e della qualità di vita per i cittadini sanseveresi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA