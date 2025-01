Cinema Addiction, omaggio alla trilogia dei colori di Kieslowski

Dopo la pausa natalizia, riprende in contemporanea a Bari, Foggia, Lecce e Taranto "Cinema Addiction", ciclo di proiezioni a cura di Apulia Film Commission. La sezione invernale, prevede un omaggio alla trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski e due percorsi cinematografici: "Le onde del destino" e "Geografie contemporanee". Le proiezioni, in programma tutti i giovedì dal 23 gennaio fino al 20 marzo (alle 20.30), si terranno in contemporanea nei Cineporti di Bari, Lecce e Taranto (Spazioporto) e Laltrocinema Cicolella di Foggia (in collaborazione con il Comune di Foggia) e verranno introdotte da un critico cinematografico (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

A inaugurare l'iniziativa e il percorso "Le onde del destino" sarà "Henry Fool" (1997) del regista americano indipendente Hal Hartley, tra i più geniali della sua generazione, che si aggiudicò la Palma d'Oro per la Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes del 1997. Il film è stato visto poco in Italia e non è mai uscito in sala. Storia di un'amicizia e di un amore: biografie al limite, tra comico e tragico, poesia e libertà.

La rassegna prosegue, giovedì 30 gennaio, con la proiezione di "La sposa turca" (2004) di Fatih Akin, film uscito dai radar italiani già da molto tempo. A chiudere il primo ciclo, giovedì 6 febbraio, il film di culto "Plein Sud - Andando a Sud" (2009) di Sebastien Lifshitz, un elogio alla giovinezza, alla libertà e all'amore.

Per tre giovedì di fila, giovedì 20 e 27 febbraio e giovedì 6 marzo, sarà di scena la trilogia di Krzysztof Kieslowski dei tre colori: Film blu, Film bianco, Film rosso, con i destini dei protagonisti che si intrecciano, si attraggono, come accadeva già nei film del Decalogo.

In chiusura di programmazione invernale, "Geografie contemporanee" offre uno sguardo sul cinema contemporaneo attraverso le visioni di due registi, una francese e un giapponese. Il film "Stella è innamorata" (2022) della francese Sylvie Verheyde, in programma giovedì 13 marzo, è stato in concorso al Festival di Locarno di due anni fa e rappresenta la continuazione del film "Stella" (2008). L'ultimo appuntamento, giovedì 20 marzo, è con "L'innocenza" (2023) del giapponese Kore'eda, vincitore del premio per la Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes del 2023.



