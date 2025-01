Sequestrato e picchiato per un debito di 100 euro, indagini

Un giovane di 23 anni di Supersano (Lecce) ha denunciato ai carabinieri di essere rimasto vittima di un sequestro di persona, con minacce e percosse, compiuto da una banda composta da quattro persone da lui conosciute, tutte maggiorenni. I quattro sono in corso di identificazione: si ipotizzano i reati di sequestro di persona, rapina e lesioni personali.

La vittima avrebbe denunciato ai carabinieri di essere stata prelevata dai quattro da casa la sera dello scorso 15 gennaio, di essere stata chiusa nel bagagliaio di un'auto e di essere stata condotta in una zona di campagna dove i quattro l'avrebbero picchiata con un bastone per poi rapinarla di 20 euro. Soccorso da un automobilista di passaggio e portato in ospedale, il 23enne è stato giudicato guaribile in 20 giorni.

L'aggressione - a suo dire - sarebbe riconducibile ad un debito di 100 euro maturato con uno degli aggressori per la cessione di un telefono cellulare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA