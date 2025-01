Rettore UniSalento, 'Mattarella oggi è qui per la nostra storia'

"Il presidente Sergio Mattarella esprime al meglio il senso del valore umano, per quello che dice, per come le dice, per il garbo che ha, per la capacità che ha di mettere tutti insieme, tutti dalla stessa parte. Credo che sia venuto qui oggi non soltanto per celebrare i 70 anni di questa università, ma per la storia di questa università, perché penso che il Salento rappresenti il meglio del Paese, non perché siamo migliori di altri territori ma perché esprimiamo al meglio le qualità degli italiani. Siamo un ponte tra le culture". Lo ha detto il rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice parlando con i giornalisti in attesa dell'arrivo nella sala Congressi di Ecotekne del presidente della Repubblica che parteciperà alle celebrazioni per i 70 anni di UniSalento.





