Mattarella: 'Tempi difficili, servono rispetto reciproco e dialogo'

In tempi difficili sono sempre più importanti i valori del "rispetto reciproco, del dialogo e del confronto, con l'ascolto delle opinioni altrui". Questo è il messaggio che il presidente della Repubblica ha lanciato dall'università del Salento dove ha esaltato l'importanza del ruolo degli atenei per la crescita sociale del Paese e come "motore di sviluppo del territorio".

Per questo il capo dello Stato ha sottolineato la necessità di non allontanarsi da quel "meridionalismo adulto e protagonista" che rianimò il sud d'Italia dopo le rovine della seconda guerra mondiale.

Sergio Mattarella è sceso nel mezzogiorno d'Italia, a Lecce, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del 70/o anno accademico dell'Università del Salento, dove è stato accolto con estremo calore e da una serie di interventi molto diretti che hanno preceduto il suo intervento.

Appassionato e senza sfumature quello del rappresentante degli studenti, Enrico Greco, che ha interpretato la voce dei movimenti giovanili che in tutta Italia stanno protestando contro il ddl sicurezza: "mette in atto politiche repressive, con l'intento di fermare ogni voce contraria". Così come netto è stato il giudizio su Gaza dove, ha detto dal palco, è in atto "un genocidio compiuto dallo Stato di Israele, che il mondo sta scegliendo di ignorare".

Anche il rettore ha toccato un tema caldo come quello delle migrazioni: "Bisognerebbe lasciare posti vuoti per ricordare quei migranti che lasciamo morire in mare, quei migranti che sono tra i nostri migliori studenti".

Vola alto poi Massimo Bray, direttore generale dell'enciclopedia Treccani, spiegando quanto sia importante il ruolo della formazione in tempi nei quali domina "l'individualismo sfrenato", "uno dei maggiori pericoli che ci troviamo oggi ad affrontare - evidenzia - è quello contro la distorsione della realtà, la sottovalutazione del valore della memoria che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento, per la difficoltà di individuare fonti affidabili".

Parole, quest'ultime, che hanno trovato il consenso di Mattarella: oggi assistiamo a "mutamenti così profondi, veloci e radicali, dall'intelligenza artificiale alla grande intensità di strumenti di comunicazione" che c'è sempre più bisogno "di individuare nuovi equilibri e questi nuovi equilibri vanno trovati attraverso la cultura". Sempre ponendo "al centro di queste osservazioni la centralità della persona umana, i suoi diritti, la sua libertà".

Dal presidente viene un forte sostegno alla forza propulsiva delle università, le quali, oltre al sapere, devono insegnare l'equilibrio attraverso la cultura e il rispetto per le opinioni altrui. Questo è l'unico modo per tenere al centro la persona in un mondo di tumultuosi cambiamenti tecnologici. Infine un elogio del "dubbio". Parola che sta perdendo l'accezione positiva del pensiero liberale che lo poneva al centro rispetto alle ideologie che impongono verità certe: e solo "attraverso il dubbio", sottolinea Mattarella, si crea la capacità di ascoltare veramente "le opinioni altrui".

