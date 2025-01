Sindaco Bari, 'parco della Rinascita simbolo per la città'

"Il parco della Rinascita di Bari è l'intervento più importante che stiamo realizzando in città, anche per il suo valore simbolico. Oggi diamo avvio all'ultimo miglio che competerà la realizzazione del parco attrezzato più importante della regione, per intervento e dimensioni". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante la presentazione del progetto definitivo del parco della Rinascita sull'area ex Fibronit. "Il parco - ha spiegato Leccese - sarà essenziale per la produzione di ossigeno e permetterà riduzioni di Co2 pari a 600 tonnellate l'anno". "Per me - ha aggiunto il sindaco - è una grande emozione perché la vicenda Fibronit ha consolidato un movimento ambientalista ed ecologista, partito dalla consapevolezza che quello era un luogo di morte che continua a mietere vittime per mesotelioma pleurico".

Leccese ha applaudito le "amministrazioni che si sono succedute in vent'anni, perché è stato un percorso lungo che ha visto gli allora sindaci Emiliano e Decaro capire la necessità di intervenire per fare in modo che quel luogo diventasse il parco della Rinascita". Leccese ha infine sottolineato "il ruolo fondamentale svolto dalla Regione Puglia, per il finanziamento e l'iter, e dai comitati, che hanno agito da stimolo e vigilanza sui comportamenti delle istituzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA