Operaio morto a Bari, indagato il collega che manovrava la gru

C'è un indagato per la morte di Petre Zaim, l'operaio rumeno di 58 anni morto due giorni fa a Bari dopo essere stato travolto da un carico pendente staccatosi da una gru. Si tratta dell'operaio che manovrava la gru, iscritto nel registro degli indagati dalla pm Larissa Catella per omicidio colposo.

Zaim, residente a Bassano del Grappa (Vicenza) e al suo primo giorno di lavoro a Bari, era impiegato insieme ad altri operai nel cantiere per la costruzione della nuova centrale termica del Policlinico.

Domani sarà svolta l'autopsia sul cadavere di Zaim da parte del professor Francesco Introna, direttore dell'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. L'uomo era dipendente della ditta Effetre Fenice Energia.



