Lavori alla diga di Monte Cotugno per aumentare la capacità

Determineranno un aumento della capacità di invaso oltre i 400 milioni di metri cubi, rispetto all'attuale limite di 250 milioni di metri cubi, i lavori sulla diga di Monte Cotugno, a Senise (Potenza) che sono stati autorizzati dalla Direzione generale per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo complessivo di 7,7 milioni di euro. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.

Gli interventi - che dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2025 - riguardano la rimozione e la ricostruzione del muro paraonde e il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del paramento di monte.

"Il modello che intendiamo applicare - ha detto Pepe - punta ad adeguare gli invasi per aumentarne la capacità di raccolta e mettere a punto una strategia per la realizzazione di una rete di collegamento attiva e funzionale ai momenti di minore disponibilità d'acqua".



