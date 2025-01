Da domani la Fiera del fischietto in terracotta a Rutigliano

Partirà domani a Rutigliano, nel giorno in cui si festeggia Sant'Antonio Abate, la 'Fiera del Fischietto in Terracotta 2025'. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Bari in conferenza stampa, alla presenza tra gli altri dell'assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane e del sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano. Ambasciatore dell'edizione 2025 sarà l'attore e presentatore Beppe Convertini. Da domani, la pineta comunale ospiterà l'area fieristica della manifestazione, impreziosita dalla presenza degli stand degli artigiani e degli hobbisti che metteranno in mostra le proprie opere. Nel primo pomeriggio, invece, la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di San Domenico. La serata proseguirà, poi, con il festival 'La Josa' dove sono previsti un dibattito dal titolo 'ArtigianAI - L'arte futuribile', musica dal vivo nel chiostro del Palazzo San Domenico e il tradizionale lancio dei palloni aerostatici in Largo Domenico Divella. Si replica nel weekend con particolare attenzione rivolta alla cerimonia di conferimento della nomina di 'Ambasciatore del Fischietto 2025', prevista per domenica sera. Sabato 25 e domenica 26, invece, nel borgo antico ci saranno laboratori di manipolazione dell'argilla, mostre, dibattiti e, soprattutto, il suggestivo video mapping sulla Torre Normanna. Giovedì 30 gennaio, infine, è in programma la cerimonia di premiazione del 36esimo concorso nazionale del 'Fischietto in Terracotta'. "La Fiera del Fischietto di Rutigliano - dichiara Lopane - rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare e valorizzare l'artigianato artistico pugliese, un patrimonio unico che si inserisce in un contesto più ampio di eccellenze legate alla tradizione ceramica della nostra regione". "Un modo per custodire, salvaguardare e preservare - afferma Valenzano - questa bellissima tradizione che è un tratto distintivo del nostro territorio".



