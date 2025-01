UniBa festeggia i 100 anni, Bernini "avrà un grande futuro"

"Molto importante per l'università di Bari, per la città di Bari che si sta preparando da diversi giorni. Molto importante per me essere qui. Sono grata al rettore Bronzini di avermi voluta con lui a festeggiare un appuntamento importante perché sono i primi cento anni di un'università del sud, con una storia straordinariamente significativa e con un grande futuro. Quindi questo è il motivo per cui sono qui, per attestare che l'università di Bari come incrocio tra l'oriente e l'occidente e porta verso il Mediterraneo avrà un grande futuro soprattutto nell'ottica del piano Mattei". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, parlando giornalisti a Bari in occasione della cerimonia per i 100 anni di UniBa.

"Noi abbiamo dato all'Università di Bari, e sicuramente" il rettore "Stefano Bronzini ce lo riconoscerà - ha aggiunto in tre anni circa un miliardo e 15 milioni tra Fondo di finanziamento ordinario e Pnrr. Abbiamo avuto un fondo di finanziamento ordinario straordinariamente alto l'anno scorso, una piccola flessione nel 2024 e un aumento significativo, il 4 per cento in legge di bilancio per il 2025. Noi non abbiamo intenzione di tagliare ma di incrementare". "Soprattutto - ha aggiunto - abbiamo intenzione di valorizzare le università del Sud, non solamente con il fondo di finanziamento ordinario, ma anche con un fondo di coesione che investirà tantissimo dopo il 2026, cioè quando finirà il famoso Pnrr: quando mancheranno quei fondi - ha concluso - noi abbiamo già preparato in legge di bilancio 300 milioni e altri fondi, sul Fondo di coesione per aiutare soprattutto, all'80 per cento, le università del Sud".



