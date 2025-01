UniBa celebra 100 anni al Petruzzelli con la ministra Bernini

"E' stato bellissimo, ma le esperienze sono bellissime se finiscono. Il prossimo 30 settembre finirà il mio mandato, mi potrete confinare in una cornice e appendere al muro". Così il rettore dell'università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, ha salutato la platea del teatro Petruzzelli dove oggi è stato celebrato il centenario e inaugurato l'anno accademico 2024-2025. L'ultimo per Bronzini.

Il tema scelto quest'anno è l'equivoco. La festa si è aperta con proiezioni luminose sulla volta del Politeama e l'esecuzione del 'Gaudemus Igitur' da parte del coro Harmonia dell'ateneo barese, diretto da Sergio Lella. Presente anche la ministra per l'Università Anna Maria Bernini.

Sono stati consegnati i sigilli d'oro a due ex alunni: Silvana Sciarra, ex giudice della Corte costituzionale, e Vito Campese, del Kidney research center. "Il mio equivoco - ha detto Sciarra - nasce da un ricordo, ero iscritta a Giurisprudenza e avevo voglia di andare altrove. Avevo preparato una valigia immaginaria. Al secondo anno ho incontrato il professore che mi ha aiutata a trovare la mia strada". Campese ha evidenziato che "sono uno dei cervelli fuggiti, ma non c'è libertà di azione se bisogna andare all'estero. Le università del Sud non sono in buona salute". Il sigillo d'oro è stato consegnato anche a Leo Muscato, regista dell'ultima prima della Scala, a Milano, autore di un intervento sugli "equivoci del curriculum".

La studentessa rifugiata Luz Yanet Ortiz Baltan, invece, ha chiarito che "equivoco è confondere il privilegio con il merito".

La ministra Bernini ha evidenziato l'esigenza di "equiparare l'alta formazione accademica con l'alta formazione artistica", puntando sulla "contaminazione". Infine la lectio magistralis del presidente dell'Accademia della Crusca, Paolo D'Achille, che ha giocato sull'equivoco generato dall'etimologia e uso di alcune parole come "patriarcato, diverso da maschilismo".

Stasera dalle 19.30 in piazza Libertà a Bari, nell'ambito delle celebrazioni, concerto di Daniele Silvestri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA