Lanciato satellite per una migliore osservazione della Terra

Planetek Italia annuncia il successo del lancio di AIX-1p "Caution: Edge Ahead", la prima missione della serie di satelliti AIX, che apre la strada ad un programma per introdurre un nuovo concetto di cognitive cloud computing nello spazio. AIX-1p è stato lanciato iieri a bordo della missione Transporter 12 del Falcon 9 di SpaceX dal complesso di lancio SLC-4E della Vandenberg Space Force Base in California.

Il satellite è stato dispiegato con successo un'ora circa dopo il decollo a 520 km di altezza. "Il lancio di AIX-1 rappresenta l'interpretazione più avanzata della trasformazione digitale nell'osservazione della Terra, stabilendo un nuovo standard per innovazione e accessibilità nelle tecnologie spaziali", spiega Giovanni Sylos Labini, ceo di Planetek Italia con sede a Bari, che ha lanciato la prima missione della serie di satelliti AIX, sviluppati da Planetek Italia in collaborazione con i suoi partner D-Orbit e Aiko. "Il lancio pone le basi per una rete di satelliti intelligenti che ridefiniscono l'elaborazione in tempo reale dei dati EO e la consegna delle informazioni direttamente dallo spazio", specifica Sylos Labini. AI-eXpress è un progetto cofinanziato dall'Agenzia spaziale europea (Esa), nell'ambito del programma di osservazione della Terra InCubed gestito dall'ESA Φ-lab, che utilizza tecnologie avanzate come intelligenza artificialee blockchain nello spazio, per migliorare le capacità dei satelliti in termini di reattività, prontezza e consegna di informazioni a bassa latenza. "AIX non è solo un satellite ma è un ecosistema completo e integrato, aggiunge Giuseppe Borghi, head of the ESA Φ-lab division spiegando che "dall'imaging avanzato all'elaborazione AI a bordo fino alla consegna fluida dei dati, Esa ha supportato lo sviluppo di un sistema realmente end-to-end che fornisce informazioni più rapidamente ed efficientemente rispetto a qualsiasi approccio tradizionale di osservazione della Terra.

Dopo il lancio di AIX-1p, sono previste altre due missioni: AIX-1, in programma per maggio 2025, e AIX-1+ settembre 2025.





