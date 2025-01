Natixis Cib finanzia con 63 mln Tozzi Green per eolico in Puglia

Tozzi Green, Natixis Corporate & Investment Banking, Bnl Bnp Paribas, Mps, Iccrea e Banca Popolare di Sondrio hanno completato il finanziamento da 63 milioni di euro di un impianto eolico da 45 MW di proprietà di Tozzi Green situato in Puglia.

Natixis Corporate & Investment Banking, Bnl Bnp Paribas e Mps hanno agito in qualità di Structuring Mandated Lead Arrangers, Underwriters e Hedging Banks per il finanziamento dell'impianto eolico, nel quale sono state coinvolte anche Bcc Banca Iccrea, La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e Banca Popolare di Sondrio. Natixis Corporate & Investment Banking ha agito inoltre come Sole Bookrunner, Green Loan Coordinator e Agent Bank, mentre Mps ha agito come Account Bank.

L'impianto è localizzato a San Pancrazio Salentino (Brindisi) in Puglia ed avrà una capacità installata di 45 Mw. Le attività di costruzione e O&M del BOP (balance of plants, ossia opere elettriche e civili) sono svolte da Tozzi Green.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA