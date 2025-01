Bari calcio, da domani mostra di maglie e cimeli in Comune

Sarà aperta al pubblico da domani al 17 gennaio la mostra di maglie e cimeli del Bari. L'esposizione dedicata al club calcistico è ospitata nella sala ex Tesoreria del Comune ed è organizzata da CasaBari e museo del Bari, in collaborazione con la Bari siamo noi - Centro coordinamento Bari club. La data di inaugurazione non è casuale: proprio il 15 gennaio del 1908 nasceva il club biancorosso, in un retrobottega di via Roberto da Bari con il nome di Bari Foot-Ball Club su impulso di Floriano Ludwig, commerciante barese di origini austriache che fu uno dei pionieri del calcio.

La tre giorni denominata 'Auguri amore mio', spiega il Comune in una nota, sarà "ricca ricordi, incontri ed emozioni". Si comincerà domani alle 11 con l'apertura della mostra, mentre nel pomeriggio, dalle 18, sono previsti gli interventi di ospiti tra i quali giornalisti, vecchie glorie del Bari e autorità. Il momento clou è in programma alle 20 con il brindisi per i 117 anni del Bari al quale è parteciperanno, tra gli altri, la consigliera comunale Angela Perna, il garante regionale dei minori Ludovico Abbaticchio, il presidente del museo del Bari Roberto Vaira e il presidente della Bari siamo Noi - Centro coordinamento Bari club e presidente di CasaBari, Giovanni Morisco.

Nei due giorni successivi sono in programma gli interventi di vecchie glorie biancorosse e la consegna di riconoscimenti per le associazioni Le strade di San Nicola, Asd Anastasis e Aps Astrolabio.



