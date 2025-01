Musica e luci, così Bari ricorda il compleanno di Piccinni

Incontri con le scuole, proiezioni, illuminazioni artistiche, flash mob e conversazioni musicali.

Sono alcune delle iniziative che il Fai, in collaborazione con il museo Civico di Bari, ha organizzato per festeggiare il compleanno di Niccolò Piccinni, nato a Bari vecchia il16 gennaio del 1728. Il programma è stato presentato oggi nella sede del Comune. Presenti fra gli altri l'assessora comunale alle Culture, Paola Romano, la consigliera comunale e metropolitana, Micaela Paparella, e il capo delegazione Fai Bari, Gioacchino Leonetti.

Gli eventi partiranno il 15 gennaio (alle 18.45) nel teatro comunale Niccolò Piccinni", con la conversazione sul compositore. A seguire, dalle 19.30, il concerto 'Buon compleanno maestro Piccinni' della Ico Orchestra metropolitana diretta dal maestro Sabino Manzo, che eseguirà brani tratti dal repertorio del compositore. Il giorno successivo i brani di Piccinni saranno trasmessi nell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari.

Alle 10, nel teatro Kursaal Santalucia, sono invece in programma incontri con le scuole. La festa proseguirà al museo Civico (alle 17) con proiezioni sulla facciata e uno spettacolo del gran teatrino Casa di Pulcinella. Alle 19, la statua dedicata al compositore in piazza Massari sarà protagonista di illuminazioni artistiche e musica. Ci sarà poi un flash mob in piazza Mercantile e una conversazione musicale al Circolo della vela (ore 20.30).

"Per il sesto anno consecutivo - ha spiegato Romano - celebriamo il compleanno di Niccolò Piccinni, ormai un appuntamento consolidato per la città di Bari che in questo modo rende omaggio al genio e alle opere di un compositore che ben rappresenta la nostra identità culturale e che merita di essere sempre più conosciuto e valorizzato".



