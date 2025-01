La 'Paura' di Annalisa Aglioti in scena all'Abeliano di Bari

Dopo il tutto esaurito delle date romane, torna in scena venerdì 7 febbraio, questa volta sul palco del Teatro Abeliano di Bari lo spettacolo Paura di e con Annalisa Aglioti, per la regia di Michela Andreozzi, accompagnato dalle musiche di Alessandro Greggia.

Lo spettacolo - si evidenzia in una nota - nasce da una serie di interrogativi sul sentimento della paura sui quali Annalisa Aglioti, autrice e attrice comica, ha deciso di riflettere e far rifletter dando corpo e voce ad una galleria di personaggi femminili - comici, coinvolgenti, ma al contempo vulnerabili - come la 'Moglie Modello', la 'Gattara Chicca', la zia Pinella oppure l'eterna indecisa 'Mina, intervallati da monologhi brillanti in cui l'attrice racconta se stessa fuori da ogni maschera.

"Diversi personaggi femminili insieme a pungenti monologhi da stand up comedian - prosegue la nota - dispiegano così un racconto sfaccettato in cui si attraversano le tante ansie delle donne contemporanee come quella del giudizio, degli stereotipi, della solitudine, delle relazioni, della morte oppure della maternità e della non maternità, componendo complessivamente un viaggio ironico e iperbolico nella paura, forza motrice fondamentale che insieme all'amore motiva e dirige sia le nostre azioni che le nostre relazioni".

"La paura - spiega la regista - è un'amica che non ci abbandona mai, per tutta la vita. Nasce con noi, anzi, nasce con l'educazione che ci impartiscono i genitori, come una protezione dai pericoli, ma piano piano sviluppiamo le nostre paure: del buio, dei dinosauri, dei brutti voti, di essere esclusi, che poi diventa paura degli altri, per gli altri".



