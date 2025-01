Funerali uomo ucciso a Bari, in omelia 'appello alla giustizia'

Fa appello alla "giustizia, necessaria per una persona buona e gentile", don Fabio Campione, parroco della chiesa dello Spirito Santo di Bari in cui sono in corso i funerali di Francesco Dogna, il 63enne trovato morto mercoledì nella sua casa del quartiere Santo Spirito. Il parroco ha poi lasciato che la cerimonia la svolgesse un altro prete, cugino di Dogna, che ha ricordato "l'amicizia, la stima, l'amabilità di Franco, che tutti noi abbiamo conosciuto". Questa vicenda, ha aggiunto il parroco, ricorda "il senso di fragilità delle nostre esistenze, e di come siamo nostro malgrado vittime degli avvenimenti".

Dogna, come emerso dall'autopsia svolta sabato dal dottor Davide Ferorelli dell'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, è stato ucciso con decine di fendenti (probabilmente con un coltello) nel suo appartamento nella notte tra martedì e mercoledì. Alcuni vicini hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento di Dogna proprio quella notte. Sulle scale della palazzina e per strada gli inquirenti hanno trovato e repertato decine di macchie di sangue, forse lasciate dal killer durante la fuga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA