Al Bano smentisce illazioni, 'nessun problema grave di salute'

Al Bano, per voce del suo legale l'avvocato Cristiano Magaletti, smentisce all'ANSA le illazioni circolate su suoi presunti gravi problemi di salute. "La notizia che il signor Carrisi sarebbe affetto da gravi problemi di salute, paventando l'ipotesi di un'imminente operazione di trapianto del fegato - scrive l'avvocato -, è destituita di qualsivoglia veridicità ed autenticità, non essendo il signor Carrisi affetto da qualsivoglia patologia di tale gravità". La diffusione della notizia "costituisce una gravissima violazione della reputazione personale e professionale del mio assistito e la natura della stessa risulta pacificamente diffamatoria, con l'aggravante della diffusione a mezzo stampa".

Secondo lo studio legale, il danno alla carriera di Al Bano è "gravissimo". "In primo luogo, la diffusione della notizia falsamente riportata ha chiaramente comportato l'annullamento di eventi già programmati in quanto i soggetti organizzatori (apprendendo la circostanza non vera dei problemi di salute) hanno eccepito che il signor Carrisi non sarà in grado di partecipare a tali manifestazioni. La divulgazione costituisce anche un gravissimo danno derivante da perdita di chance lavorative".

Le testate che hanno riportato la notizia, si legge nella nota, saranno diffidate a eliminare ogni contenuto ritenuto falso e a un risarcimento di 50mila euro.



