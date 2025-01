Accoltellato la scorsa notte a Bari, fermato un 20enne

Con l'accusa di tentato omicidio un 20enne è stato sottoposto a fermo dalla polizia perché avrebbe ferito con alcune coltellate all'addome un 24enne la scorsa notte in piazza San Pietro a Bari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita nel corso di una lite tra quattro persone. A sferrare i fendenti sarebbe stato il 20enne che non ha precedenti penali né di polizia.

La sua identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte sul posto dagli investigatori e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Policlinico di Bari, è stata sottoposta a un intervento in laparoscopia ed è ricoverata nel reparto di chirurgia. Il 20enne invece è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA