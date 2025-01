Nevica sui Monti Dauni nel Foggiano, nessun disagio

Torna la neve in provincia di Foggia, soprattutto nell'area dei monti dauni, nei comuni compresi tra i 700 e gli 800 metri di altezza. Neve a Celle San Vito, il più piccolo comune della Puglia, circa 720 metri di altezza e 140 abitanti. La coltre bianca ha ricoperto anche i comuni di Faeto, Panni e Monteleone di Puglia. Neve anche ad Accadia dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 13 gennaio. Nessun disagio - al momento - viene segnalato per circolazione stradale. In azione i mezzi spazzaneve e spargisale per permettere la percorribilità delle arterie stradali. La neve non ha interessato al momento i comuni garganici, dove si registra un forte calo delle temperature, generalizzato anche alla pianura. Nel corso delle prossime ore - stando alle previsioni - sono previste ulteriori nevicate e i sindaci dei comuni interessati valuteranno l'eventuale chiusura delle scuole.



