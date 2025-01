Calcio: insulti razzisti a giocatore, sospesa 7' Reggiana-Bari (0-0)

Insulti ripetuti al difensore del Bari Mehdi Dorval da parte di alcuni sostenitori della Reggiana hanno portato alla sospensione per sette minuti, nel finale del primo tempo, del match tra gli emiliani e i pugliesi per la 21/a giornata di serie B. mLa partita è terminata 0-0.

L'arbitro Prontera ha fermato il gioco mentre l'altoparlante dello stadio invitava a sospendere il comportamento offensivo nei confronti del giocatore e anche della terna arbitrale, dato che anche la assistente Di Monte era stata insultata. I compagni di squadra sono stati solidali con Dorval, come anche l'attaccante di casa Gondo. In precedenza, i giocatori reggiani e il pubblico avevano protestato per un gol annullato a Portanova e quindi per l'espulsione di Lucchesi, seguita da quella del tecnico di casa, Viali. La partita si è conclusa sullo 0-0.



