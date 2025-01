Urso, 'grandi player per l'ex Ilva, siamo sulla strada giusta'

"La partecipazione così significativa di grandi attori internazionali conferma che siamo sulla strada giusta per il rilancio della siderurgia italiana". È quanto rileva il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in merito alla presentazione di dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva, di cui tre per gli interi complessi aziendali da parte di player internazionali e altre sette per singoli asset. "Questa è la fase decisiva.

Responsabilità, coesione e unità di intenti", ha concluso il ministro.



