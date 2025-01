'Spiegate le ali', a Foggia mostra contro violenza sulle donne

Una mostra per sensibilizzare il pubblico sulle molteplici forme di violenza maschile contro le donne e per promuovere un messaggio di rinascita e speranza. E' quella che sarà inaugurata il 17 gennaio a Palazzo Dogana, a Foggia, ideata dall'associazione impegno donna dal titolo "Spiegate le ali". La mostra, presentata da Gabriella Berardi, direttrice del polo biblio-museale di Foggia, è curata da Roberta Laccetti, operatrice del centro antiviolenza "Telefono Donna". Attraverso 25 straordinari scatti realizzati dal fotografo Luigi Iorio, la mostra racconta il percorso di alcune donne sopravvissute alla violenza di genere, che hanno trasformato la sofferenza in forza e intrapreso un cammino verso la libertà e l'autodeterminazione.

Le immagini nascono da un laboratorio sperimentale che ha permesso alle partecipanti di riscoprire una nuova consapevolezza del proprio corpo. "Il corpo delle donne - spiega Roberta Laccetti - da sempre al centro di violenze e sopraffazioni, viene qui celebrato come simbolo di diritti e libertà, trasformandosi da oggetto di abuso a emblema di rinascita e autodeterminazione". La mostra intende anche rappresentare uno spazio di riflessione sulla drammatica realtà della violenza maschile in Italia, paese in cui una donna viene uccisa ogni tre giorni. Mentre continuano ad aumentare i casi di violenze fisiche, psicologiche, economiche e digitali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA