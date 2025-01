Sindaco Martina Franca nuovo coordinatore regionale Anci giovani

Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, è stato eletto per acclamazione nuovo coordinatore regionale di Anci Giovani, nel corso dell'assemblea che si è svolta oggi a Bari. La sua candidatura, sostenuta da una lista unitaria di 40 giovani amministratori locali pugliesi, rappresenta, si legge in una nota dell'Anci Puglia, "un importante segnale di unità e coesione anche tra le nuove generazioni, in linea con la migliore tradizione dell'associazione. Palmisano succede a Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, che ha guidato Anci Giovani Puglia dal 2017, ricoprendo anche l'incarico di vicecoordinatore vicario nazionale della Consulta. "A nome di Anci Puglia desidero rivolgere le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al neo-Coordinatore di Aci Giovani. Sono certa - afferma la presidente Fiorenza Pascazio di Anci Puglia - che saprà rappresentare al meglio, con entusiasmo e determinazione, le istanze e le energie delle giovani amministratrici e dei giovani amministratori pugliesi, portando un contributo sostanziale alla missione dell'Anci, sempre al servizio delle comunità locali".

"Credo fermamente che sia fondamentale - spiega Palmisano - valorizzare il ruolo dei giovani all'interno della politica, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e promuovere iniziative che favoriscano il coinvolgimento attivo e la partecipazione". "È un onore per il Partito democratico che il vicesegretario regionale sia stato eletto all'unanimità alla guida dei giovani amministratori pugliesi. Rivolgo a lui e al nuovo coordinamento - sottolinea il segretario pugliese del Pd Domenico De Santis - gli auguri per questo prestigioso incarico e per il lavoro che sapranno svolgere al meglio".



