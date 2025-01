Scontro frontale tra camion e auto, un morto e un ferito

Un giovane di 23 anni è morto ed un'altra persona è rimasta ferita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 9.30 lungo la statale 693, la cosiddetta strada a scorrimento veloce del Gargano, all'altezza di San Nicandro nel Foggiano. L'incidente ha visto coinvolto un camion ed una fiat Panda che si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita l'automobilista dell'utilitaria. A causa dell'incidente, rende noto l'Anas, statale è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato. Il personale di Anas, vigili del fuoco, forze dell'ordine e sanitari del 118, sono sul posto per i soccorsi, la gestione della viabilità e ripristinare quanto prima la circolazione in sicurezza. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.

E' un giovane di 23 anni del napoletano la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano tra un camion e una fiat Panda. La giovane vittima era alla guida dell'utilitaria, mentre l'autista dell'automezzo è stato trasportato in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.



