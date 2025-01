Recuperato il cadavere di un 17enne nella gravina di Laterza

Il cadavere un 17enne - che potrebbe essersi suicidato - è stato recuperato nella tarda mattinata di oggi nella gravina di Laterza, in provincia di Taranto, da operatori del Soccorso alpino e speleologico della Puglia. È stato necessario l'intervento di otto tecnici per riuscire a raggiungere la vittima e sistemare il cadavere su una barella portantina. Non si esclude che l'adolescente possa essersi lanciato nel vuoto compiendo un gesto estremo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.



