Asl Bari, 27 nuovi infermieri nei Pronto soccorso di 7 ospedali

Dopo i 17 medici reclutati di recente, la Asl Bari annuncia che 27 nuovi infermieri sarano presto in servizio nei Pronto soccorso dei sette presidi ospedalieri della Azienda sanitaria locale. L'assunzione a tempo indeterminato avvieme mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico unico regionale per 566 posti approvata nel 2022.

"L'assunzione degli infermieri che segue quella del personale medico - ha commentato Luigi Fruscio, direttore generale facente funzioni della ASL di Bari - è importante per dare maggiore sostegno alla rete aziendale delle Unità operative di Medicina di Emergenza e Urgenza e integrare il lavoro del personale già in servizio. L'arruolamento di queste unità andrà a coprire i posti vacanti presso tutte le strutture ospedaliere aziendali, con una ricaduta positiva sulla presa in carico e sulla cura dei tanti pazienti che accedono ai pronto soccorso". "Considerato il picco di pazienti fragili e anziani che accedono in questo periodo nei nostri pronto soccorso e che hanno bisogno di ricoveri e terapie spesso lunghe - ha spiegato Guido Quaranta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'azienda sanitaria - questo nuovo innesto di personale servirà ad alleggerire il lavoro degli infermieri attualmente operativi e, nello stesso tempo, a migliorare la performance assistenziale".





