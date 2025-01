Sindaco Taranto, vendita ex Ilva segua strada decarbonizzazione

"Il traguardo della completa decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, della chiusura definitiva degli altiforni e degli impianti inquinanti, dello switch verso i forni elettrici e la tecnologia DRI risulta l'unico approccio in grado di essere sostenuto sia dalle regole che attivano i fondi pubblici, senza incorrere in infrazioni, che dalla collaborazione delle autorità responsabili di sorvegliare la salute di uomini ed ecosistemi". Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nel giorno della scadenza delle offerte vincolanti per l'acquisizione dell'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

"Sappiamo già - aggiunge - che questo approccio richiederà sacrifici ingenti, per esempio in tema di gestione del carico occupazionale, di assicurazione delle forniture e dei costi energetici, piuttosto che di riorganizzazione di altre condizioni operative ed amministrative nei confronti del settore pubblico. E occorrerà ancora qualche mese per mettere in ordine tutte le situazioni ovviamente. Ma dinnanzi alla possibilità di allestire presto un tavolo pratico e risoluto tra tutte le parti, niente deve più spaventare".

Il primo cittadino ricorda che "non sono gli Enti locali che valuteranno le proposte, che non sembrano nelle ultime ore poi essere numerose" ma "in questa giornata storica per Taranto auguriamo ai commissari di governo un positivo e sereno discernimento sulle proposte che giungeranno, con la speranza che il prezzo di acquisto contenga tutti quegli obiettivi evidenziati e non già mere considerazioni economiche o, peggio, il desiderio di disfarsi in fretta di una vicenda spinosa".

Altrimenti, chiosa il primo cittadino, "il saldo sarebbe come sempre a danno dei cittadini e forse delle future politiche industriali del sistema-Paese. Alla classe dirigente del territorio ed alle parti sociali tutte auguriamo invece unità e lucidità, lontani da slogan e ideologie. Stavolta o si vince tutti insieme - conclude - oppure ci attende la catastrofe, che non lascerà indenne proprio nessuno".



