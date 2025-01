Aeroporti Puglia, nel 2024 oltre 10 milioni di passeggeri

Nel 2024 negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 10.701.869, in crescita del 10,6% rispetto ai 9.678.495 del 2023. Di questi 7.259.979 a Bari, 3.379.741 a Brindisi e 62.149 a Foggia. Lo comunica in una nota Aeroporti di Puglia, che rileva come si tratta di dati che "hanno segnato un passaggio chiave nella storia degli aeroporti pugliesi: per la prima volta è stata superata la soglia dei 10 milioni di passeggeri". Nell'ultimo anno, nell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 7.259.979, in crescita del 12,4% rispetto ai 6.461.184 del 2023. Dati in aumento anche per l'aeroporto del Salento di Brindisi che nel 2024 si è attestato a 3.379.741 passeggeri, in crescita del 6,7% rispetto ai 3.168.788 passeggeri del 2023. "Buono" anche il dato dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia che ha chiuso il 2024 con 62.149 passeggeri, il + 28,1% rispetto ai 48.523 passeggeri del 2023.

"Chiudere il 2024 con oltre 10 milioni di passeggeri - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - significa non solo raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni, ma anche scattare una fotografia che mai avremmo immaginato di poter fare nel 2024". "Il superamento di questa soglia - ha aggiunto - conferma non solo la centralità della Puglia come destinazione turistica e hub strategico per il Sud Italia, ma anche la qualità del lavoro svolto da tutti coloro che operano nei nostri scali". "Questo risultato senza dubbio - ha concluso Vasile - ci spinge a continuare a lavorare con impegno e visione per rendere i nostri aeroporti sempre più efficienti, sostenibili e competitivi a livello internazionale".





