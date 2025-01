Scontro tra auto e furgone, muore 19enne a Taranto

Un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada vicinale vecchia, alla periferia di Taranto, nelle vicinanze del cimitero di Talsano. La vittima era alla guida di una Seat Ibiza che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un Ford Transit. Il conducente del furgone, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.



