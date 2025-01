Lecce: nuovo stop per il difensore Gallo

Proseguono senza sosta i problemi in casa Lecce, con l'infermeria giallorossa che continua ad affollarsi. Ai lungodegenti Banda e Gaspar si sono aggiunti di recente tra gli indisponibili per infortunio Berisha e Rafia ma ora il tecnico Giampaolo dovrà di nuovo fare a meno, presumibilmente per circa un mese, anche del terzino Antonino Gallo.

Il calciatore, appena rientrato dopo uno stop di circa un mese, ha avvertito un fastidio muscolare in allenamento e una risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.



