Bari, domani al via la raccolta porta a porta in tre quartieri

Parte domani il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nei quartieri Sant'Anna, San Giorgio e Torre a Mare, a sud di Bari. Stasera, alle 22, cominceranno inoltre le operazioni di rimozione dei cassonetti, a partire da via Morelli e Salvati, a Torre a Mare. La novità interessa più di 14mila cittadini, spiega il Comune in una nota, "grazie alla collaborazione fra amministrazione, Amiu Puglia e Conai". Sono coinvolte 6.334 utenze domestiche, 136 condomini e 265 utenze non domestiche.

"Ampliare la raccolta porta a porta in nuove aree della città ci permetterà di rendere le nostre strade più dignitose e decorose, eliminando i cassonetti - commenta l'assessora comunale al Clima, Elda Perlino -. Ci aspettiamo che i cittadini rispondano con entusiasmo, per portare Bari a migliorare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata".

"L'azienda è pronta a far fronte alle situazioni critiche che certamente la fase di rodaggio prevede, ma confidiamo nella collaborazione dei cittadini, sperando di contrastare gli abbandoni illeciti" conclude la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro.



