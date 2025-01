Apulia film commission lancia avviso pubblico per otto corti

Identificare almeno otto operatori economici che collaborino con registi under 35, residenti nell'area del programma Italia-Croazia, per realizzare otto cortometraggi ispirati al tema "Odissea adriatica". E' l'obiettivo dell'avviso pubblico lanciato dalla fondazione Apulia film commission nell'ambito del progetto Reel "A cinematic journey through Italy and Croatia", finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2021/2027. Il bando scadrà il 9 marzo prossimo alle 23.59 ed è disponibile sul sito di Apulia film commission.

Il tema, spiega Apulia film commission in una nota, è ispirato "alla suggestiva descrizione di Predrag Matvejević che definisce l'Adriatico come 'il mare dell'intimità'" e invita i registi a "esplorare il tema del viaggio attraverso questo mare ricco di storia e di significati profondi. I viaggi potranno includere spostamenti fisici - avventure, fughe, vacanze o viaggi di lavoro - ma anche esplorazioni interiori, viaggi nel tempo o virtuali, rappresentando sogni o necessità. Le storie potranno spaziare tra fiction, dramma o animazione".

La promozione, attraverso i cortometraggi, di destinazioni meno conosciute dell'area del programma è fortemente incoraggiata, prosegue la nota, "e rappresenta un criterio di valutazione, in linea con l'obiettivo del progetto Reel di diversificare e delocalizzare il turismo, valorizzando luoghi poco esplorati". Ogni corto sarà finanziato con un importo massimo di 20mila euro.



