Presidente Consiglio Puglia, esposto Emiliano? 'Sono basita'

Sono "basita, più che altro". Così la presidente del Consiglio Loredana Capone ha risposto ai cronisti che le chiedevano di commentare la decisione del governatore Michele Emiliano di fare un esposto in procura per denunciare un possibile "falso" nella legge di bilancio approvata dall'aula lo scorso 18 dicembre. La versione finale del bilancio contiene un emendamento sulla trasparenza delle nomine che era stato bocciato (secondo la presidenza del Consiglio "per un errore formale") e poi reinserito con una correzione fatta dall'Ufficio di Presidenza a seguito di un'istruttoria. Capone ne ha parlato a Lecce, a margine della conferenza stampa di presentazione della Focara di Novoli.

"Ho seguito il voto dell'aula - ha aggiunto Capone - convocherò la conferenza dei capigruppo per martedì prossimo in maniera tale che il Consiglio regionale riprenda i suoi lavori alacremente".



