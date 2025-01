Nel Foggiano scuole green con le stoviglie riutilizzabili

Un kit composto da piatto piano, piatto fondo e bicchiere riutilizzabili, oltre a uno zainetto per utilizzare le stoviglie e poi riportarle a casa per lavarle, è stato consegnato ai 220 alunni, docenti e collaboratori scolastici che utilizzano il servizio mensa nelle scuole di Ordona, in provincia di Foggia. L'iniziativa è della sindaca, Adalgisa La Torre, che ha fornito il kit con la delegata alla pubblica istruzione, Angela Loparco, con l'obiettivo di rendere gli istituti più green e di insegnare ai piccoli cittadini l'importanza di evitare sprechi.

"Si tratta di una bella operazione di sensibilizzazione posta in essere dall'amministrazione comunale in collaborazione con la dirigente scolastica - spiega la prima cittadina -, nata dalla nostra ferma convinzione che sia fondamentale una gestione ecosostenibile e innovativa delle risorse e che tutto questo debba partire dai banchi di scuola". "Con questi kit - conclude - la produzione di rifiuti sarà notevolmente ridotta. Con l'ampliamento delle mense scolastiche grazie ai finanziamenti ottenuti, a breve potremo garantire il lavaggio in lavastoviglie".



