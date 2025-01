Minacciano passanti e pretendono denaro da ristoratore,2 arresti

Due uomini, di 31 e 46 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Lecce con l'accusa di tentata estorsione e furto in concorso. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla chiamata del proprietario di un ristorante che segnalava la presenza di due persone all'esterno del locale che minacciavano i passanti con una bottiglia di prosecco rubata poco prima in un altro ristorante.

I due, un somalo e un marocchino, hanno numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e sono sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno. Sono accusati di aver minacciato di morte il proprietario del ristorante e un suo collaboratore: entrambi erano usciti per aiutare una delle persone che venivano minacciate. Dopo essere riuscite a mettersi al riparo nel locale, i tre hanno chiesto aiuto al 112 mentre uno dei due arrestati cercava di sfondare la porta pretendendo ripetutamente denaro.



