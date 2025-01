Un incendio è divampato nella notte a Tuturano, frazione di Brindisi, all'interno del 'Domus Caffè'. A quanto si apprende il rogo potrebbe essere di origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto.



