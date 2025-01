I 100 anni dell'Università di Bari, in piazza Daniele Silvestri

Illuminazione del palazzo Ateneo, loghi del centenario negli esercizi commerciali, banner esposti sulle facciata delle sedi istituzionali, inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 e un concerto in piazza di Daniele Silvestri. E' ricchissimo il programma di eventi presentato dall'università Aldo Moro di Bari per celebrare i suoi primi cento anni di storia. Con l'obiettivo di coinvolgere tutta la città e il territorio pugliese.

Si parte con l'inaugurazione dell'anno accademico nel teatro Petruzzelli, il 15 gennaio alle 10.30. Tema di quest'anno è l'equivoco, al centro degli interventi di illustri relatori, tra i quali il presidente dell'Accademia della Crusca, Paolo D'Achille, che terrà una lectio alla presenza della ministra Anna Maria Bernini. La cerimonia sarà aperta dalla consegna, da parte del rettore Stefano Bronzini, del Sigillo d'oro a due illustri ex alunni: Silvana Sciarra e Vito Campese. La prima, laureata in Giurisprudenza, è stata presidente della Corte costituzionale. Al secondo, laureato in Medicina e chirurgia, l'university of Southern California ha intitolato il Vito Campese Kidney research center. Seguirà un intervento del regista Leo Muscato, che ha recentemente firmato la regia della prima della Scala.

Le festa continuerà alle 20.30 in piazza Libertà, con il concerto gratuito di Silvestri, anticipato dall'esibizione di Stefania Somma e Mr. Bricks & the Rubble. Il giorno successivo, alle 11, il cantautore terrà inoltre un incontro aperto nel Centro polifunzionale studenti.

Nel frattempo la città si prepara: da alcuni giorni, una installazione luminosa in piazza Cesare Battisti illumina la facciata del palazzo Ateneo. Nei prossimi giorni, anticipa Uniba in una nota, un impianto simile sarà installato per valorizzare anche la facciata su piazza Umberto.



