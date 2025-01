Uomo trovato morto in casa a Bari, ferite da coltello

Un uomo di circa 60 anni, Franco Dogna, è stato trovato morto nella sua abitazione a Santo Spirito, quartiere a nord di Bari. A quanto si apprende, ha diverse ferite da arma da taglio, presumibilmente procurate con un coltello. L'uomo viveva da solo e non aveva figli. Ed era un dipendente di Exprivia, società di Molfetta specializzata in progettazione e sviluppo di tecnologie software. A trovare il corpo sono stati sua sorella e il marito. Insospettiti dal non sentirlo da ieri, hanno provato a entrare nell'appartamento di cui avevano solo le chiavi della porta d'ingresso ma non quelle del cancelletto. Quando hanno trovato un vicino di casa gli hanno chiesto di aprirlo e poi sono entrati in casa. L'uomo era disteso a pancia in giù in una pozza di sangue. L'appartamento era in disordine. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono state acquisite dai carabinieri.

