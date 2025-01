Violate norme igieniche per alimenti, sequestri nel Tarantino

Durante il periodo delle festività natalizie i carabinieri del Nas di Taranto hanno effettuato sequestri di strutture e alimenti per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro e comminato sanzioni per oltre 40mila euro per violazioni alle norme igienico-sanitarie. I controlli in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell'Asl hanno riguardato aziende dei settori della produzione dolciaria, della commercializzazione e trasformazione di prodotti ittici (pasticcerie, esercizi commerciali, depositi prodotti ittici, pescherie, ristoranti) in diversi comuni della provincia.

Nello specifico, sono stati eseguiti complessivamente 67 controlli e sono state accertate 24 violazioni (oltre il 30%) di carattere amministrativo. Quindici le persone segnalate alle autorità amministrative. In un esercizio commerciale della provincia, i militari hanno sequestrato (per la successiva distruzione) 370 chili di carni e prodotti e ittici rinvenuti in cattivo stato di conservazione, mentre è stata disposta la sospensione immediata dell'attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali.

Il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Asl ha disposto anche la sospensione immediata di due panifici, di una pasticceria e un di deposito di alimenti e bevande non autorizzati. Infine, presso una casa di riposo, sono state riscontrate carenze funzionali e strutturali in contrasto alla normativa regionale, per cui il titolare è stato segnalato all'autorità amministrativa e a quella sanitaria per i provvedimenti consequenziali.



