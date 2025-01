Trenitalia, modifiche a circolazione sulla linea Pescara-Foggia

A seguito dello svolgimento della seconda tranche di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, fra San Vito Chietino (Chieti) e San Severo (Foggia), dal 15 al 24 gennaio i treni Frecciarossa, gli Intercity e quelli del Regionale subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. Lo rende noto Trenitalia.

Frecciarossa: i treni della relazione Torino/Milano/Venezia - Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara o soppressioni integrali. In particolare: i Frecciarossa 8809, 8813, 8814 e 8818 saranno cancellati per l'intera tratta, i treni Frecciarossa 8810, 9806, 8820, 8824, 9808, 8830 avranno origine da Pescara, mentre i treni Frecciarossa 8816 e 8828 avranno origine da Ancona. I treni Frecciarossa 8803, 9805, 8807, 8811, 9809, 8819 saranno limitati a Pescara, mentre i treni Frecciarossa 8801 e 8815 saranno limitati ad Ancona.

Intercity: alcuni treni Intercity della relazione Bolzano/Milano/Bologna- Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali fra Pescara e San Severo o tra Pescara e Bari/Lecce.

Attivati servizi sostitutivi con bus nelle tratte Pescara-S.

Severo e Pescara-Foggia. I treni Intercity Notte della relazione Milano/Torino Porta Nuova - Lecce, nelle notti dal 15 al 23 gennaio, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario.

Dal 16 al 24 gennaio i treni del Regionale circolanti sulla tratta Pescara / Vasto S. Salvo / Termoli subiscono limitazioni di percorso con cancellazione sulla tratta S. Vito Lanciano - Termoli. Sono previsti collegamenti con bus tra San Vito Lanciano e Termoli e viceversa. Il treno R19784 il 24 gennaio è cancellato da Termoli a Pescara, prevista corsa con bus.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. I treni del Regionale fra Termoli e Foggia subiranno cancellazioni e i collegamenti saranno effettuati con bus.

I treni del Regionale Bari - Foggia 4306, 4322 e 4324 saranno interessati da modifiche nell'orario di partenza. Modifiche di orario tra Brindisi e Taranto per il treno 19984, e tra Bari e Lecce per il treno 4423.

I canali di acquisto sono aggiornati. Maggiori informazioni disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno posizionate nelle stazioni di interscambio.



